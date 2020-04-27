Такая клубника — отличное дополнение для десертов и очень вкусное лакомство!
Продукты:
1. Клубника — 1 кг.
2. Сахар — 800 гр.
3. Вода — 1 литр
Как приготовить цукаты из клубники:
Сахар растворить в воде и довести до кипения.
Ягоды опустить в кипящий сироп и варить около 10 мин. Откинуть на дуршлаг и дать сиропу стечь.
После этого разложить клубнику на противне и поставить в духовку с температурой 35-45 градусов и держать там до тех пор, когда поверхность ягод хорошо подсушится, но при этом плоды не потеряют эластичности.
Готовые цукаты уложить в стеклянные стерилизованные банки и закатать.
Мы желаем Вам приятного аппетита!