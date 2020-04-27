Такая клубника — отличное дополнение для десертов и очень вкусное лакомство!

Продукты:

1. Клубника — 1 кг.

2. Сахар — 800 гр.

3. Вода — 1 литр

Как приготовить цукаты из клубники:

Сахар растворить в воде и довести до кипения.

Ягоды опустить в кипящий сироп и варить около 10 мин. Откинуть на дуршлаг и дать сиропу стечь.

После этого разложить клубнику на противне и поставить в духовку с температурой 35-45 градусов и держать там до тех пор, когда поверхность ягод хорошо подсушится, но при этом плоды не потеряют эластичности.

Готовые цукаты уложить в стеклянные стерилизованные банки и закатать.

Мы желаем Вам приятного аппетита!